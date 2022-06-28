ZONGULDAK'TA SAĞANAK; EVLER VE TARIM ALANLARI SU ALTINDA KALDI (4)
Demirören Haber Ajansı - Ali Sencer Arslan - Güncel
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ZONGULDAK'ta, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünellerinin Uzunkum mevkisindeki ikinci tünelinde menfezlerden taşan suların birikmesiyle merkezden Kilimli ilçesine ulaşımı sağlayan tünelin içinde bazı yerlerde asfalt kabardı.
MAHALLE BAĞLANTISI SUYLA DOLDU
Tünellerin bir parçası olarak yapılan Karaelmas Köprülü Kavşağı'nın Karaelmas Mahallesi'ne bağlantıyı sağlayan geçidi de taşan sularla kaplandı. Yolda 20 santime yakın su olduğu görülürken, hareket halindeki bazı araçlar güçlükle ilerledi.
- Zonguldak
Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel