Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı (3) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı (3)

Demirören Haber Ajansı - Ali Sencer Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı (3)

ZONGULDAK İL MERKEZİNDE METREKAREYE 49 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan kırmızı kodlu yoğun yağış uyarısının ardından İl Afet ve Koordinasyon Kurulu'nun toplandığını belirterek, "Tüm ilgili paydaşlarla dün öğle saatlerinden itibaren 7/24 esasına göre...

ZONGULDAK İL MERKEZİNDE METREKAREYE 49 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan kırmızı kodlu yoğun yağış uyarısının ardından İl Afet ve Koordinasyon Kurulu'nun toplandığını belirterek, "Tüm ilgili paydaşlarla dün öğle saatlerinden itibaren 7/24 esasına göre teyakkuz halindeyiz. Yaklaşık 3 gündür uyarıyı alıyorduk. Yarın akşama kadar da yoğun yağış olacağına dair tahminler devam ediyor. Sabah saatlerinde yoğunlaşan yağmurla beraber dere seviyelerimiz yükselmeye başladı. Dün gece 00.00'dan itibaren il geneline baktığımızda en çok yağışı metrekareye 49 kilogramla merkez ilçemiz almış." dedi.

ALAPLI'DA YAYLA YOLLARI KAPANDI

Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde toprak kayması meydana geldi. Sağanak yağışın etkisiyle kayan toprak, Gümeli Yaylası'na çıkan yolu ve Fındıkağılı Mahallesi'nde bulunan alternatif yayla yolunu kapattı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

Ömer Selim Alan Zonguldak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title