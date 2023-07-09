Zonguldak'ta sağanak; dereler taştı, heyelan oldu (6)
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YOLDA ÇÖKÜNTÜLER OLUŞTUZonguldak'ın Gökçebey ilçesi Örmeci Köyü mevkisinde dere sularının yükselerek asfaltı zorlamasıyla, yolda çöküntüler oluşurken, ekipler çalışma başlattı.
YOLDA ÇÖKÜNTÜLER OLUŞTU
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Örmeci Köyü mevkisinde dere sularının yükselerek asfaltı zorlamasıyla, yolda çöküntüler oluşurken, ekipler çalışma başlattı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel