Zonguldak'ta sağanak; dereler taştı, heyelan oldu
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle taşan Subaşı Deresi'nde mahsur kalan köpek, Orhan Marankoz isimli vatandaş tarafından kurtarıldı. Marankoz, O an orada ben de olabilirdim. Öncelik can. Köpeğimizi kurtardık? dedi. Öte yandan Aydınlar Deresi'nde de mahsur kalan kaz ve büyükbaş hayvanlar, sahipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.
Zonguldak'ta sağanak; dereler taştı, heyelan oldu (7)
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle taşan Subaşı Deresi'nde mahsur kalan köpek, Orhan Marankoz isimli vatandaş tarafından kurtarıldı. Marankoz, O an orada ben de olabilirdim. Öncelik can. Köpeğimizi kurtardık? dedi.
Öte yandan Aydınlar Deresi'nde de mahsur kalan kaz ve büyükbaş hayvanlar, sahipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi. (DHA)