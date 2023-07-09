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Zonguldak'ta sağanak; dereler taştı, heyelan oldu

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle taşan Subaşı Deresi'nde mahsur kalan köpek, Orhan Marankoz isimli vatandaş tarafından kurtarıldı. Marankoz, O an orada ben de olabilirdim. Öncelik can. Köpeğimizi kurtardık? dedi. Öte yandan Aydınlar Deresi'nde de mahsur kalan kaz ve büyükbaş hayvanlar, sahipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Zonguldak'ta sağanak; dereler taştı, heyelan oldu (7)

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle taşan Subaşı Deresi'nde mahsur kalan köpek, Orhan Marankoz isimli vatandaş tarafından kurtarıldı. Marankoz, O an orada ben de olabilirdim. Öncelik can. Köpeğimizi kurtardık? dedi.

Öte yandan Aydınlar Deresi'nde de mahsur kalan kaz ve büyükbaş hayvanlar, sahipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Subaşı Ereğli Güncel Haberler

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