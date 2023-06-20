Zonguldak'ta sağanağın ardından denizin rengi kahverengiye döndü
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Zonguldak'ta sağanağın ardından kıyıda denizin rengi kahverengiye dönüştü.
Zonguldak'ta sağanağın ardından kıyıda denizin rengi kahverengiye dönüştü.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın ardından kent merkezinden geçen Üzülmez Deresi'nden akan çamurlu su, limanda denizin rengini değiştirdi.
Yağmurun ardından kıyı şeridinde denizin rengi kahverengiye döndü.
Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte, yağış etkisini kaybetti.
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel