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Zonguldak'ta sağanağın ardından denizin rengi değişti

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ta sağanağın ardından denizin rengi değişti

Zonguldak'ta sağanağın derelerle taşıdığı çamur nedeniyle denizin rengi kıyıda kahverengiye dönüştü.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta sağanağın derelerle taşıdığı çamur nedeniyle denizin rengi kıyıda kahverengiye dönüştü.

Kentte dün etkili olan sağanağın ardından kent merkezinden geçen Üzülmez Deresi'nden akan çamurlu su, limanda denizin rengini değiştirdi.

Çamurlu su, liman bölgesinde deniz yüzeyini kapladı. Yağmurun ardından kıyı bölgelerde de denizin rengi kahverengiye büründü.

Öte yandan hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, yağışlı hava etkisini kaybetti.

Zonguldak'ta sağanağın ardından denizin rengi değişti

Zonguldak'ta sağanağın ardından denizin rengi değişti

Zonguldak'ta sağanağın ardından denizin rengi değişti

Zonguldak'ta sağanağın ardından denizin rengi değişti

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Zonguldak, Güncel, Haberler

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