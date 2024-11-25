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Zonguldak'ta Rüzgar ve Dalgalar Yük Gemilerini Salladı

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Zonguldak'ta kuzeyden esen rüzgar nedeniyle denizde oluşan üç metreyi bulan dalgalar, limanda bekleyen yük gemilerini ve limandan çıkan bir gemiyi salladı. Meteoroloji, bölgedeki hava koşullarının üç gün boyunca devam edeceğini bildirdi.

Zonguldak'ta yük gemileri denizde adeta beşik gibi sallandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kuzeyden esen rüzgar sebebiyle denizde boyu yer yer üç metreyi bulan dalgalar meydana geldi. Limanda sıra bekleyen yük gemileri ile limandan çıkan bir yük gemisi adeta beşik gibi sallandı. Gemi, dalgaların arasında yoluna devam etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce üç günlük haritalı deniz tahmine göre Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 şiddetinde esen rüzgarla birlikte Liman Caddesi'nde dalgalar oluştu. Yer yer üç metreyi bulan dalgalar sebebiyle Zonguldak Limanı'na girmek için sıra bekleyen yük gemileri dalgaların etkisiyle birlikte sallandı.

Limandan çıkan bir yük gemisi, dalgalar arasında adeta beşik gibi savrularak yoluna devam etti. Balıkçı tekneleri de liman içine demirleyerek bekleyişini sürdürdü. Hava sıcaklıklarının hafta boyunca en düşük 5 en yüksek 15 derecede seyretmesi bekleniyor.

Zonguldak'ta Rüzgar ve Dalgalar Yük Gemilerini Salladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Güncel
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