Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte yaralanan işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte ağır yaralanan işçi, 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Cenazesi yarın kente getirilecek olan işçinin eşinin hamile olduğu ve yakında doğum yapacağı öğrenildi.