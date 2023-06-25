Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte yaralanan işçi hayatını kaybetti
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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte ağır yaralanan işçi, 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Cenazesi yarın kente getirilecek olan işçinin eşinin hamile olduğu ve yakında doğum yapacağı öğrenildi.
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte ağır yaralanan işçi, 4 gün sonra yaşamını yitirdi.
Merkez Bağlık Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında, 21 Haziran'da meydana gelen göçükte ağır yaralanan Uğur Bıyıklı (33), tedavi gördüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenazesi yarın kente getirilecek Bıyıklı'nın, eşinin hamile olduğu ve Kurban Bayramı'nın 3. günü doğum yapacağı öğrenildi.
Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel