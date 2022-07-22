Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte bir işçi öldü Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi, memleketi Karabük'ün Yenice ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi, memleketi Karabük'ün Yenice ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Damarlı mevkisindeki maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik çalışması sonucu Satılmış Çamlı'nın (42) cansız bedenine ulaşıldı. Çamlı'nın cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.??????? Haberi alarak hastaneye gelen Çamlı'nın yakınları, üzüntü yaşadı. Yakınları tarafından alınan Çamlı'nın cenazesi, Karabük'ün Yenice ilçesi Nodullar köyüne getirildi. Köy camisinde kılınan namazın ardından işçinin cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi. Gözaltına alınan işletme sahibi M.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Çamlı'nın aynı adı taşıyan kuzeninin de 2012 yılında Üzülmez mevkisindeki maden ocağında yaşamını yitirdiği öğrenildi. AA / Ahmet Özler - Güncel Zonguldak Karabük Güncel Haberler

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