Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında 9 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında 9 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında 9 düzensiz göçmen yakalandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında çalıştığı belirlenen Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında çalıştığı belirlenen Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede maden ocaklarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler sırasında ruhsatsız işletildiği tespit edilen bir maden ocağında Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Geçici kimliklerini ve oturma izinlerini ibraz edememeleri üzerine 9 kişi sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Öte yandan ekiplerce, ocağı ruhsatsız işlettiği iddia edilen 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Zonguldak, Güncel, Haberler

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