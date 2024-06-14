Zonguldak'ta Ruhsatsız İşletilen 5 Maden Ocağı Kapatıldı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 5 maden ocağı kapatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, ocaklarda vinç, el arabası, vagon, ray ve kömür ele geçirildi. Maden ocakları, TTK ekiplerince imha edildi.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 5 maden ocağı kapatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.
Ruhsatsız işletildiği belirlenen 5 maden ocağında vinç, el arabası, 2 vagon, 80 metre ray ve 25 ton kömür ele geçirildi.
Maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince imha edildi.
Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.