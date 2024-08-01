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Zonguldak'ta Ruhsatsız İşletilen 4 Maden Ocağı Kapatıldı

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 4 maden ocağı kapatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 4 ocakta vinç, vagon, 45 metre ray ile 5 ton kömür ele geçirildi. Maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından imha edildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 4 maden ocağı kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 ocakta, vinç, vagon, 45 metre ray ile 5 ton kömür ele geçirildi.

Maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından imha edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Kilimli Maden Ekonomi Güncel Haberler

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