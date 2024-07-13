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Zonguldak'ta Ruhsatsız İşletilen 4 Maden Ocağı Kapatıldı

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 70 metre ray, 3 vagon, 2 vinç, havalandırma, keser, kürek ve 14 ton kaçak kömür ele geçirildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından ocakların imhası gerçekleştirildi. Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer aldığı için Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağında 70 metre ray, 3 vagon, 2 vinç, havalandırma, keser, kürek ve 14 ton kaçak kömür ele geçirildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince maden ocaklarının imhası gerçekleştirildi.

Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Kilimli Maden Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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