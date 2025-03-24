Zonguldak'ta Ruhsatsız 8 Maden Ocağı Kapatıldı
Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız olarak işletilen 8 maden ocağı kapatıldı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde ocakların çevresinde ray, vinç ve vagon ele geçirildi.
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 8 maden ocağı kapatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler tarafından tespit edilen 8 ocağın çevresinde 160 metre ray, 4 vinç ve 3 vagon ele geçirildi.
Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel