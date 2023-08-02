Zonguldak'ta resmi belgede sahtecilik operasyonu: 3 gözaltı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde resmi belgede sahtecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Karadeniz Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekiplerince ilçede APP plaka ticareti yaparak haksız kazanç sağlayanların tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.