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Zonguldak'ta refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

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Zonguldak'ta refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Murat Emre Canlı yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Ereğli-Alaplı kara yolu Örencik mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Sürücü Murat Emre Canlı, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzene kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Canlı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Zonguldak Karadeniz Ereğli Güncel Haberler

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