ZONGULDAK'TA RAMAZAN ŞENLİKLERİ BAŞLADI - Haberler

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ZONGULDAK'TA RAMAZAN ŞENLİKLERİ BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ZONGULDAK'ta Ramazan şenliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta Ramazan şenliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak Belediyesi'nin organize ettiği insanları bir araya getirmesi amacıyla Ramazan ayı boyunca her Cuma ve Cumartesi devam edecek şenliklerin ilki Uzunmehmet Camisi ve Parkı'nda düzenlendi. Vatandaşlara Ramazan şerbeti ve Osmanlı macununun ikram edildiği şenlikte, Meddah ve Hacivat - Karagöz gösterileri sergilendi.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği Osmanlı macununun yanı sıra çeşitli gösterilerin yer aldığı şenlikte, Hacıvat Karagöz gösterisini izlemek isteyen vatandaşlar oturacak yer bulamayarak gösteriyi ayakta izledi.

Etkinliğe katılanlardan Sema Kaya (22), 'Çok güzel bir etkinlik oluyor. Ramazanı da çok hissettiriyor bize. En çok hacivatla karagözü ve macun ikramını beğendim.' dedi.

Zonguldak'ta 6 yıldır öğrenci olan Burak Sunal (24) ilk defa böyle bir etkinlik gördüğünü söyledi. Sunal, Güzel bir etkinlik. Eğlenceli, ortam bayağı güzel. En çok ramazan şerbeti ve Osmanlı macunu ilgimi çekti.? diye konuştu.

ZONGULDAK'TA RAMAZAN ŞENLİKLERİ BAŞLADI

ZONGULDAK'TA RAMAZAN ŞENLİKLERİ BAŞLADI

ZONGULDAK'TA RAMAZAN ŞENLİKLERİ BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak, Karagöz, Osmanlı, Ramazan, Güncel, Haberler

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