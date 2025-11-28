Zonguldak'ta Pos Tefeciliği Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Haberler

Zonguldak'ta 'pos tefeciliği' yaptığı iddia edilen üç şüpheli yakalandı. 200'ü aşkın şikayetçi olduğu belirtilen operasyon sonucunda kuyumcu Gökhan Şeker ve Oğuzhan Karagöz tutuklandı, Sinan N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ZONGULDAK'ta, pos makinesinden kredi kartı işlemi yapıp komisyon alarak 'pos tefeciliği' yaptığı iddia edilen 1'i kuyumcu 3 şüpheli yakalandı. 200'ü aşkın şikayetçinin bulunduğu soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen kuyumcu Gökhan Şeker (43) ve Oğuzhan Karagöz (51), tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 'pos tefeciliği' yaptığı öne sürülen 3 kişiyi, 6 ay önce teknik ve fiziki takibe aldı. İncelemede, kuyumcu Gökhan Şeker ile esnaf Oğuzhan Karagöz ve Sinan N.'nin (45), kredi kartıyla alışveriş yaptırıp gerçek bir ürün satışı yapılmadan kart sahiplerine nakit verdiklerini belirledi.

YÜZDE 40'LARA VARAN KOMİSYON ALMIŞLAR

İncelemelerde Oğuzhan K. ve Sinan N.'nin, pos cihazı alabilmek için bir ticarethane açtıkları, gerçek ticaret yapmadıkları öne sürüldü. 200'ü aşkın şikayetçi olan soruşturmada yüzde 40'lara varan komisyon aldığı belirtilen şüphelilerin haksız kazanç sağladığı tespit edildi. 24 Kasım'da operasyonla gözaltına alınan ve 4 gün boyunca emniyette ifade veren 3 şüpheli, yoğun güvenlik önlemi altında bugün öğle saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Sinan N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, kuyumcu Gökhan Şeker ile Oğuzhan Karagöz tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
