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Zonguldak'ta Pompalı Tüfekle Havaya Ateş Eden Kişi Yakalandı

Zonguldak'ta Pompalı Tüfekle Havaya Ateş Eden Kişi Yakalandı

Güncel Haberler

Zonguldak'ta pompalı tüfekle havaya ateş eden zanlı gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak, incelemelerde bulundu.

Zonguldak'ta pompalı tüfekle havaya ateş eden zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Caddesi Tahir Karaoğuz Sokak'ta havaya ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Söz konusu yere gelen ekipler yaptıkları araştırmada, pompalı tüfekle ateş eden kişinin B.Y. olduğunu tespit etti.

Kısa sürede yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak, incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Zonguldak Gazipaşa Güncel Haberler

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