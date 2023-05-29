Zonguldak'ta Pompalı Tüfekle Havaya Ateş Eden Kişi Yakalandı

Zonguldak'ta pompalı tüfekle havaya ateş eden zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Caddesi Tahir Karaoğuz Sokak'ta havaya ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Söz konusu yere gelen ekipler yaptıkları araştırmada, pompalı tüfekle ateş eden kişinin B.Y. olduğunu tespit etti.

Kısa sürede yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak, incelemelerde bulundu.