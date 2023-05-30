Zonguldak'ta Pompalı Tüfekle Havaya Ateş Açıldı

ZONGULDAK'ın en işlek caddesinde pompalı tüfekle havaya 8 el ateş açan Bülent Y., çevrede endişe ve korkuya neden oldu. Şüpheli, bölgeye gelen polis ekibi tarafından silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

ZONGULDAK'ın en işlek caddesinde pompalı tüfekle havaya 8 el ateş açan Bülent Y., çevrede endişe ve korkuya neden oldu. Şüpheli, bölgeye gelen polis ekibi tarafından silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi Tahir Karaoğuz Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre çay ocağı sahibi Bülent Y. otomobilinden aldığı pompalı tüfekle mağazaların bulunduğu sokak üzerinde havaya ateş açtı. Bülent Y., silahına art arda fişek doldurup 8 el ateş ederken çevrede bulunan vatandaşlar, panik ve korku ile bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Çevredekilerin 'silahlı çatışma var' ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, ara sokağa kaçarak izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından silahıyla birlikte yakalandı. Bülent Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)