Zonguldak'ta Polis, Rahatsızlanan Adamı Pencereden Kurtardı

ZONGULDAK'ta ablasının ulaşamadığı Ali Dökel'in (70) evde olduğu ancak rahatsızlandığı ortaya çıktı. Polis, Dökel'e ulaşmak için pencereden eve girmeye çalıştı. O anlar kameraya yansırken, Dökel'e pencereden attığı anahtar sonucu kapının açılması ile ulaşıldı.

Meşrutiyet Mahallesi Tahir Karaoğuz Sokak'ta yalnız yaşayan Ali Dökel'e bir süredir ulaşamayan ablası, endişe ederek durumu polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis, evin kapısını çaldı ancak açan olmadı. Polisin cep telefonu ile arayarak ulaştığı Dökel, evde olduğunu ancak şeker hastalığı nedeniyle rahatsızlandığı için kapıyı açamadığını söyledi. Polis, 4 katlı apartmanın 2'nci kattaki daireye camdan girmeye çalıştı ancak olmadı. Ali Dökel, sürünerek gittiği camdan evin anahtarını attı. Polis ekipleri, kapıyı açarak eve girdi. Dökel'in durumunun iyi olduğunu ancak hareket etmekte güçlü çektiğini söylemesi ile evden ayrıldı.

Haber: Aytaç ÖZTÜRK/ Zonguldak,