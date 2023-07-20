Zonguldak'ta Polis Denetiminde Uyuşturucu Operasyonu

Zonguldak'ta polis ekiplerinin denetimlerinde şüpheli şahıslar uyuşturucu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli'de 19-20 Temmuz 2023 tarihleri arasında Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulama ve denetimlerde; M.D. isimli şahıs üzerinden bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı, E.Ç. ile E.B isimli şahıslar üzerinden bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yine Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı Yunus Timlerince İ.K. ile K.D. isimli şahıslar üzerinden bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçinildi. Şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. - ZONGULDAK