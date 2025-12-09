Başı pencereye sıkışan kedi için kurtarma operasyonu
Zonguldak'ta başı pencereye sıkışan kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu, ancak kedinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Sahibi büyük üzüntü içinde.
ZONGULDAK'ta başı pencereye sıkışan kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu. Bulunduğu yerden çıkartılan kedinin öldüğü anlaşıldı. Kedinin sahibi, büyük üzüntü yaşadı.
Olay, öğle saatlerinde İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak Cumhuriyet Apartmanı'nda meydana geldi. Sahibi, kedisinin pencereye sıkıştığını fark edip kurtarmaya çalıştı. Fakat kedinin sahibi kadın başarılı olamadı. Bunun üzerine kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, daire içine girip pencereyi gevşeterek yavru kediyi kurtarmaya çalıştı. Bulunduğu yerden çıkartılan kedinin öldüğü anlaşıldı. Kedinin sahibi, büyük üzüntü yaşadı.
Haber-Kamera: Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel