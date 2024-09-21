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Zonguldak'ta Pazarcılar Eylem Başlattı

Zonguldak'ta Pazarcılar Eylem Başlattı
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Zonguldak'ta pazarcı esnafı, kiraladıkları alanın pazartesi günleri sosyete pazarına verileceğini öğrenince eylem başlattı. Tezgahlarını toplamayacaklarını ve Belediye Başkanı'ndan çözüm beklediklerini belirten esnaflar, gelir kaybı yaşamaktan endişeli.

ZONGULDAK'ta kira ödeyip cumartesi ve çarşamba günleri stant açan pazarcı esnafı, alanın pazartesi günü 'sosyete pazarı' esnafına verileceğini öğrenip eylem başlattı. Pazarcı esnafı adına konuşan Ali Çağlayan, tezgahlarını toplamayacaklarını, geceleri de alanda bekleyeceklerini belirterek, Belediye Başkanı Tahsin Erdem'den çözüm istediklerini söyledi.

Zonguldak Belediyesi tarafından, kent merkezinde Soğuksu semtindeki alanda, kira ücretiyle cumartesi ve çarşamba günleri 1997 yılından beri faaliyet gösteren giysi pazarı esnafına tahsis edilen alanın, pazartesi günleri 'sosyete pazarı' esnafına da kiralanması kararlaştırıldı. Giysi pazarı esnafı, aynı alanın pazartesi günleri sosyete pazarı için kiralanacak olmasına tepki gösterdi. Müşteri ve gelir kaybı yaşayacakları endişesiyle tezgah kapatmama ve kira ödememe eylemi başlattıklarını söyleyen pazarcılar, geceleri de tezgahları toplamayacaklarını ve alandan ayrılmayacaklarını ifade etti.

'BU İŞ DÜZELENE KADAR BURADAN KALKMAYACAĞIZ'

140 pazarcı adına konuşan pazarcı Ali Çağlayan, "Maalesef bir eylem başlattık. Zonguldak'ta potansiyel zaten kısıtlı. Sosyete pazarına gelenler dışarıdan geliyor. O günün parasını alıp gidiyorlar. Burayı pazartesi günü açarlarsa, biz de cumartesi ve çarşamba günü hayatta iş yapamayız. İşlerimizin bozulacağını biliyoruz. O yüzden buraya sosyete pazarı açılmamasını istiyoruz. Sayın belediye başkanımızla 2 ay önceki görüşmemizde bu konu dile geldi. 'Her ne olursa olsun, ben yanınızdayım, arkanızdayım. Aslı astarı yok' dedi. Zonguldakspor'u öne koyarak, yardım adı altında sosyete pazarının açılmasını söylüyorlar. Bugün eylemi başlatma sebebimiz, pazartesi buraya tezgah açacak olmaları. Bu iş düzelene kadar, biz buradan kalkmayacağız. Ortak karar aldık. Gece de duracağız. Tezgahlar kalkmayacak. Sosyete pazarı işletmecileri de arkadaşımız, onlarla bir sorunumuz yok. Biz kendi ekmeğimizin peşindeyiz. Maliyetler yüksek, biz de altından kalkamıyoruz. Zaten Zonguldak'ta ufak bir pasta var. Biz pastadan vazgeçtik, kırıntıların peşindeyiz. Zonguldakspor bizim. Dışarıdan gelip parayı kendi takımlarına götürecekler. Zonguldakspor'a yapılacak yardım için biz açalım burada, topladığımız parayı verelim. 140 aile buradan geçiniyor."Pazarcı Fatma Demir ise, "Herkes pasta börek derdindeyse biz ekmeğimizin derdindeyiz. Bizim işimize engel olunmasın. Eğer çözüm bulunmazsa 1 hafta süreyle burada duracağız" dedi.

Haber-Kamera Ali Sencer ARSLANZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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