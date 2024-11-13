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Zonguldak'ta Pazar Alışverişi Dönüşünde Kaza: Yaşlı Çift Yaralandı

Zonguldak'ta Pazar Alışverişi Dönüşünde Kaza: Yaşlı Çift Yaralandı
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Zonguldak’ta pazar alışverişi sonrası eve dönen yaşlı çiftin otomobili takla attı. Yaralı Dursun ve Döndü Akkaya çifti hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

ZONGULDAK'ta otomobilin takla attığı kazada pazar alışverişinden dönen Dursun Akkaya (75) ile eşi Döndü Akkaya (70), yaralandı.

Kent merkezine giden Dursun ve Döndü Akkaya çifti, pazar alışverişi yapıp köylerine dönmek için otomobille yola çıktı. Dursun Akkaya'nın kullandığı 67 DC 154 plakalı otomobil, öğle saatlerinde Zonguldak-Ankara yolunun Köroğlu köyü mevkisinde yoldan çıkarak takla attı. İhbarla olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralı çifti sıkıştığı yerden çıkardı. Çift, ambulanslarla götürüldükleri Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Akkaya çiftinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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