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Zonguldak'ta 'pat pat' tarlaya uçtu: 2 yaralı

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 'pat pat' diye adlandırılan tarım aracının tarlaya uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Alaplı ilçesine bağlı Küçükkaymaz köyünde meydana geldi. Tuncay Y.'nin kullandığı pat pat olarak adlandırılan tarım aracı kontrolden çıkarak 10 metre yükseklikten fındık tarlasına uçtu. Kazada sürücünün kızı Seyhan Y. ile karısı Göksel Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada yaralanan Seyhan Y. ile Göksel Y., hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 'pat pat' diye adlandırılan tarım aracının tarlaya uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı ilçesine bağlı Küçükkaymaz köyünde meydana geldi. Tuncay Y.'nin kullandığı pat pat olarak adlandırılan tarım aracı kontrolden çıkarak 10 metre yükseklikten fındık tarlasına uçtu. Kazada sürücünün kızı Seyhan Y. ile karısı Göksel Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada yaralanan Seyhan Y. ile Göksel Y., hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Seyhan Güncel Haberler

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