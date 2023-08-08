Zonguldak'ta Pat-Pat Kazaları ve Kullanımı Hakkında Seminer Düzenlendi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, tarım sezonunun başlamasıyla birlikte pat-pat kazalarının önlenmesi ve maksadı dışında kullanılmasının önüne geçmek amacıyla vatandaşlara yönelik bir seminer düzenledi. Seminerde, pat-patların tarım alanlarında kullanılması gerektiği, karayollarında yolcu ve yük taşımanın tehlikeli ve yasak olduğu konuları anlatıldı. Vatandaşlara el broşürleri de dağıtıldı ve seminerlere devam edileceği belirtildi.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri pat-pat kazalarının önlenmesi ve maksadı dışında kullanılmasının önüne geçmek için seminer düzenledi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca tarım sezonu başlaması nedeniyle pat-pat kazalarının önlenmesi ve maksadı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi için vatandaşlara yönelik seminer düzenlendi. Seminere ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Çapa makinesi, el motoru olarak ta bilinen bu aletlerin bağ/bahçe tarımsal alanlarda kullanılmak üzere üretildiğini, üzerinde değişiklik yapılarak amacı dışında kullanılmaması, bu tarım araçlar ile karayollarına çıkmak, yolcu ve yük taşımanın tehlikeli ve yasak olduğu, meydana gelebilecek kazalarda can kaybı ve yaralanmaların kaçınılmaz olduğu" konusunda seminer verilerek el broşürü dağıtılmıştır. Konu hakkında vatandaşlara yönelik seminerlere devam edilecektir." - ZONGULDAK