Zonguldak'ta Park Halindeki Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yangın çıkan park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Taşbaca Mahallesi Meşe Caddesi'nde R.Y'ye ait olduğu öğrenilen 57 FA 140 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede aracı saran alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kozlu Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.