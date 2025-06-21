Zonguldak'ta Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde park halindeyken alev alan otomobildeki yangın, iş makinesinin dereden kepçeyle taşıdığı suyla söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Alaplı ilçesine bağlı Mollabey köyünde meydana geldi. Akın Karaman'a ait 67 AEM 984 plakalı otomobil, park halindeyken yanmaya başladı. Çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada olay yerinden geçen iş makinesi operatörü, dere kenarından kepçesine su doldurarak yanan aracın üzerine döktü ve yangını söndürdü. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri de otomobilde soğutma çalışması yaptı.

Yangında araçta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.