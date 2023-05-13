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Zonguldak'ta özel maden ocağına ateş açılmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta özel maden ocağına ateş açılmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Zonguldak'ta özel bir maden ocağına silahla ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Zonguldak'ta özel bir maden ocağına silahla ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Kilimli ilçesinde bulunan özel maden ocağına plakası olmayan araçtan ateş açılmasına ilişkin dün gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden M.C.B. (24) ve S.Ç. (40) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli D.K. (41) ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olaya ilişkin firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

Zonguldak Güncel Haberler

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