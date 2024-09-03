Zonguldak'ta özel hastanede sağlık çalışanlarına saldırı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki bir özel hastanenin acil servisindeki sağlık çalışanları, hastanın yakınları tarafından sözlü saldırıya maruz kaldıklarını iddiasıyla şikayette bulundu.

İddiaya göre, Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde 31 Ağustos'taki düğünde rahatsızlanan F.H, yakınlarınca özel hastaneye kaldırıldı. Acil müşahede odasına alınan F.H'nin yakınları, odanın girişinde yoğunluk oluşturunca hemşire Emine Açıkgöz, alanın boşaltılmasını isteyerek uyarılarda bulundu.

Hastayla ilgilenmediğini ileri süren kalabalık sözlü tepki gösterince sağlık çalışanları küfür ve hakaret edildiği gerekçesiyle beyaz kod çağrısı yaptı. Hastanenin güvenlik amiri Volkan Kaya acil servise gelerek duruma müdahale etmek istedi.

Acil girişine kadar çıkarılan grubun Kaya'nın üzerine yürüdüğü sırada hastaneye gelen polis duruma müdahale etti.

Şikayet üzerine emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"Hasta trafiğimiz aksadı, insanlar mağdur oldu"

Hemşire Emine Açıkgöz, gazetecilere, acil serviste yoğunluğun yaşandığı olay akşamı 21.30 sıralarında gelen hastaya müdahale ettiklerini anlattı.

Kalabalık grup halinde içeriye giren hasta yakınlarının aralarından bağrışmaya başladığını aktaran Açıkgöz, "Benim de o sırada çok yoğun hasta trafiğim olduğu, aynı zamanda bekleyen hastalarımız olduğu için dışarıda konuşmalarını ve biraz daha sessiz olmalarını, hem onların hastaları hem de diğer hastalarımızla ilgileneceğimizi söyledim." diye konuştu.

Açıkgöz, bunun üzerine küfür ve hakaret eden kişileri iki kez sakin olmaları konusunda uyardığını belirterek, "Beni dinlemediler. Gece amirimize haber verdim. Gece amirimiz ve güvenlik şefimiz geldi. Onlar gelene kadar şahıslar bana küfürler, tehditler ettiler. Beni bulacaklarını, burayı dağıtacaklarını söylediler. Sakinliğimizi koruduk, hasta alımına devam ettik. Onların hastasıyla ilişiği kesmedik bakmaya devam ettik." şeklinde konuştu.

Beyaz kod geçmelerinin ardından polislerin de acil servise geldiğine değinen Açıkgöz, "Polisler ve güvenlik amirleri geldi zanlıları aldılar, biz zaten beyaz kod geçmiştik. Kendilerinden şikayetçi olduk. Benim haricimde bütün hemşire arkadaşlarımız ve sağlık personeli şikayetçi oldu. Hasta trafiğimiz aksadı, insanlar mağdur oldu. Aynı zamanda ağza bile alınmayacak küfürler ve tehditler duyduğumuz için çok fazla tedirgin olduk." dedi.

Bu arada hasta yakınları ile sağlık çalışanları ve hastane güvenliği arasında yaşanan gergin anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.