Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta özel hastanede sağlık çalışanlarına saldırı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki bir özel hastanenin acil servisindeki sağlık çalışanları, hastanın yakınları tarafından sözlü saldırıya maruz kaldıklarını iddiasıyla şikayette bulundu.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki bir özel hastanenin acil servisindeki sağlık çalışanları, hastanın yakınları tarafından sözlü saldırıya maruz kaldıklarını iddiasıyla şikayette bulundu.

İddiaya göre, Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde 31 Ağustos'taki düğünde rahatsızlanan F.H, yakınlarınca özel hastaneye kaldırıldı. Acil müşahede odasına alınan F.H'nin yakınları, odanın girişinde yoğunluk oluşturunca hemşire Emine Açıkgöz, alanın boşaltılmasını isteyerek uyarılarda bulundu.

Hastayla ilgilenmediğini ileri süren kalabalık sözlü tepki gösterince sağlık çalışanları küfür ve hakaret edildiği gerekçesiyle beyaz kod çağrısı yaptı. Hastanenin güvenlik amiri Volkan Kaya acil servise gelerek duruma müdahale etmek istedi.

Acil girişine kadar çıkarılan grubun Kaya'nın üzerine yürüdüğü sırada hastaneye gelen polis duruma müdahale etti.

Şikayet üzerine emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"Hasta trafiğimiz aksadı, insanlar mağdur oldu"

Hemşire Emine Açıkgöz, gazetecilere, acil serviste yoğunluğun yaşandığı olay akşamı 21.30 sıralarında gelen hastaya müdahale ettiklerini anlattı.

Kalabalık grup halinde içeriye giren hasta yakınlarının aralarından bağrışmaya başladığını aktaran Açıkgöz, "Benim de o sırada çok yoğun hasta trafiğim olduğu, aynı zamanda bekleyen hastalarımız olduğu için dışarıda konuşmalarını ve biraz daha sessiz olmalarını, hem onların hastaları hem de diğer hastalarımızla ilgileneceğimizi söyledim." diye konuştu.

Açıkgöz, bunun üzerine küfür ve hakaret eden kişileri iki kez sakin olmaları konusunda uyardığını belirterek, "Beni dinlemediler. Gece amirimize haber verdim. Gece amirimiz ve güvenlik şefimiz geldi. Onlar gelene kadar şahıslar bana küfürler, tehditler ettiler. Beni bulacaklarını, burayı dağıtacaklarını söylediler. Sakinliğimizi koruduk, hasta alımına devam ettik. Onların hastasıyla ilişiği kesmedik bakmaya devam ettik." şeklinde konuştu.

Beyaz kod geçmelerinin ardından polislerin de acil servise geldiğine değinen Açıkgöz, "Polisler ve güvenlik amirleri geldi zanlıları aldılar, biz zaten beyaz kod geçmiştik. Kendilerinden şikayetçi olduk. Benim haricimde bütün hemşire arkadaşlarımız ve sağlık personeli şikayetçi oldu. Hasta trafiğimiz aksadı, insanlar mağdur oldu. Aynı zamanda ağza bile alınmayacak küfürler ve tehditler duyduğumuz için çok fazla tedirgin olduk." dedi.

Bu arada hasta yakınları ile sağlık çalışanları ve hastane güvenliği arasında yaşanan gergin anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Acil Servis zonguldak Karadeniz Güvenlik Hastane Sağlık Güncel Ereğli Hukuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! AK Parti kongreye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! AK Parti kongreye gidiyor

 Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Tunç canlı yayında açıkladı

Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Tunç canlı yayında açıkladı

 Dilruba Kayserilioğlu'na halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan hapis cezası

Dilruba Kayserilioğlu'na halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan hapis cezası
Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bursa'da İskender nerede yenir? İskender nerede yenmeli? OKUL SERVİS ÜCRETLERİ: Okul servis ücretleri belli oldu mu? 2024- 25 Eğitim- Öğretim yılı servis ücretleri ne kadar oldu? Yüzde kaç zam yapıldı? Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili ne dedi? NETFLIX ÇÖKTÜ MÜ? Netflix'e neden girilmiyor, sorun nedir? 3 Eylül son dakika gelişmeleri... SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR? 2024- 2025 sezonu transfer ve tescil dönemi takvimi! Acun 4 Eylül'de evleniyor mu? Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evlenecek? Ayhan Bora Kaplan kimdir? Ayhan Bora Kaplan soruşturması nedir? Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Islahat Fermanı nedir? Hangisi ''daha iyi, en iyi'' anlamına gelir? Bihter kelimesinin anlamı nedir, ne anlama gelir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Adidas Super Step Ayakkabı, Akülü Araba, Dikey Süpürge... BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? ELEKTRİKLİ BİSİKLET, BUHARLI ÜTÜ...
title