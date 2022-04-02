Zonguldak'ta "özel çocuklar" temsili mahkeme heyeti oldu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, otizmli ve down sendromlu çocukların yargı mensubu ve adliye personeli olma hayali temsili olarak gerçekleştirildi.

Kentte faaliyet gösteren Özel Özüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören otizmli ve down sendromlu çocuklar, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Zonguldak Adliyesini ziyaret etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan'ın okullarını ziyaretleri sırasında büyüyünce hakim, cumhuriyet savcısı, avukat, zabıt katibi ve mübaşir olmak istediklerini belirten çocuklar, Alan'ın özel misafiri olarak adliyede ağırlandı.

Daha sonra çocuklar için temsili olarak hazırlanan duruşma salonunda, hakim, cumhuriyet savcısı, avukat, zabıt katibi, mübaşir ve tanık özel çocuklardan oluştu.

Temsili mahkeme heyeti, Kozlu ilçesinde çevreye çöp attığı için yargılanan sanığa, kirlettiği çevreyi temizleme cezası verdi.

Duruşmayı, Alan'ın yanı sıra, Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak, cumhuriyet savcıları Ümit Efeoğlu ve Fatih Dere ile çocukların yakınları ve öğretmenleri izledi.

Hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, yaptıkları temsili yargılamayla çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturdu.

Alan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, özel misafirlerini ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Özel eğitim merkezinin kurucusu Şaban Kayış da göreve geldiği günden beri çalışmalarında destek olan Alan'a ve Zonguldak Adliyesi çalışanlarına teşekkür etti.