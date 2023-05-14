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Zonguldak'ta oy verme işlemi başladı

Zonguldak'ta oy verme işlemi başladı

Güncel Haberler

Zonguldak'ta oy verme işlemi başladı.

Zonguldak'ta oy verme işlemi başladı.

Sosyal Güvenlik İl Kurumu hizmet binasına oy kullanmak için gelen vatandaşlar, kimlik belgelerini sandık kurulu başkanlarına göstererek oy pusulalarını teslim aldı.

Kabinlerde oylarını kullanan seçmenler zarfa koydukları oy pusulalarını sandığa attı.

Vatandaşlar, imza attıktan sonra kimliklerini teslim alarak sandık bölgesinden ayrıldı.

Kentte 1536 sandıkta 457 bin 651 seçmen oy kullanıyor.

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Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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