Zonguldak'ta Otomobiller Çarpıştı, 1 Yaralı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan iki otomobil çarpıştı. Kazada Hürriyet D. isimli bir kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan iki otomobil çarpıştı. Kazada Hürriyet D. isimli bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre dün kaza akşam saatlerinde Kozlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkan iki otomobil çarpıştı. Kazada Hürriyet D. isimli yaşlı bir kadın yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Hürriyet D.'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildi. - ZONGULDAK