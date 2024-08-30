Zonguldak'ta Otomobille Çarpıp Dövdüler

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 2 kişinin Ferdi K.'ye otomobille çarpıp dövdükleri anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis şüphelilerden Selçuk D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Olay, dün ilçeye bağlı Kışla Mahallesi Kışla Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Tamirdeki aracını almak için siteye gelen Ferdi K., 2 kişinin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışan Ferdi K., kendisini takip eden şüphelilerin otomobille çarpması sonucu yere düştü, dakikalarca dövüldü. Ferdi K.'nin fotoğrafını da çeken 2 şüpheli, otomobille kaçtı. Yaralanan Ferdi K., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kimliğini tespit ettiği şüphelilerden Selçuk D.'yi gözaltına aldı. Selçuk D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.