Zonguldak'ta Otomobille Çarpılan Kişi Darbedildi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobille çarparak yere düşürülen kişinin darbedilmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karadeniz Ereğli Kışla Sanayi Sitesi'nde dün aracını tamirden almak için servise gelen Ferdi K. ile Selçuk D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bölgeden koşarak uzaklaşmaya çalışan Ferdi K, Selçuk D'nin otomobiliyle çarpması sonucu yere düştü.

Bu sırada otomobilden inen Selçuk D, Ferdi K'yi yumruklayarak darbetti. Olay yerine gelen ve Selçuk D'nin arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişi de yerde yatan Ferdi K'yi tekmeleyerek araçtan aldığı cep telefonuyla fotoğrafını çekti.

Çevredekilerin araya girmesiyle Selçuk D. ve arkadaşı, olay yerinden otomobille uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ferdi K, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tarafların, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde koşarak kaçmaya çalışan Ferdi K'nin otomobilin çarpması sonucu yere düşmesi, araçtan inen sürücü ve bölgeye gelen bir kişi tarafından darbedilmesi yer alıyor. Kayıtlarda çevredekilerin araya girmesiyle Ferdi K'yi darbeden 2 kişinin otomobille bölgeden ayrılması görülüyor.