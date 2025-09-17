Zonguldak'ta otomobilin koşarak yaya geçidinden geçen çocuğa çarpması güvenlik kamerasında
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, otomobilin koşarak yaya geçidinden geçen çocuğa çarpması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
E.Y'nin (20) kullandığı 67 EY 417 plakalı otomobil, dün Şehit Nuh Bak Caddesi'nde yaya geçidinden koşarak geçmeye çalışan A.S.M'ye (9) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen çocuğun yardımına çevredekiler koştu.
Yaralı çocuk, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Sürücü hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.
Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.