Zonguldak'ta Otomobil ve Traktör Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan H.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerince yapılan kontrolde devrilen traktör sürücüsü Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Akkaya'nın cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi ise sürüyor. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.