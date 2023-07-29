Zonguldak'ta Otomobil Taklalar Atarak Durabildi, 1 Kişi Yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı otomobil taklalar atarak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Ankara-Bartın karayolunda Sanayi Işıklı kavşakta meydana geldi. Yaralanan sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.