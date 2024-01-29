Zonguldak'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Bebek Hayatını Kaybetti
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi. Kazada bir bebek hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir bebek hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
M.C'nin (39) kullandığı 06 YBT 01 plakalı otomobil, Zonguldak-Bartın kara yolunun 21. kilometresinde, şarampole devrildi.
Kazada A.R.C. (1), G.C. (7), A.N.C. (12) ve A.C. (34) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan 1 yaşındaki A.R.C'nin cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Polis ve jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındığı kara yolunda, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.