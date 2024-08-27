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Zonguldak'ta Otomobil Kundaklandı: Organize Suç Örgütü İşin İçinde

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Zonguldak'ta apartmanın otoparkında çıkan otomobil yangınının ardında tefecilik yapan organize suç örgütü olduğu ortaya çıktı. Operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

ZONGULDAK'ta, apartmanın otoparkında yanan otomobilin kundaklandığı ortaya çıktı. Kundaklamanın ardında ise tefecilik yapan, verdikleri parayı alamayan organize suç örgütünün olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 18 Ağustos'ta İncivez Mahallesi Aydoğmuş Sokak'taki Sahilkent Sitesi C Blok otoparkında meydana geldi. İ.Y.'ye ait 67 ADT 722 plakalı otomobil, park halindeyken patlama sesiyle birlikte alev aldı. Alevler, otomobilin çevresindeki araçları da etkilerken, ihbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürürken, apartmanda yaşayan bazı kişiler dumandan etkilendi. Demir yığınına dönen otomobilin çevresindeki 2 araç ile apartmanın dış cephesi ve garaj kısmında da zarar oluştu.

PARASINI ALAMAYINCA KUNDAKLAMIŞLAR

Güvenlik kamerasında bir kişinin elinde bidonla yaklaştığını tespit eden polis ekipleri, soruşturmayı kundaklama iddiası üzerine derinleştirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM), Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin İstanbul'da bulunduğu belirlendi. Otomobili kundaklayanın Sabri İ.B., olayın perde arkasında tefecilik yapan organize suç örgütü olduğu tespit edildi. KOM ekiplerinin İstanbul'da 3 gün süren operasyonlarında 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, tefecilikle verdikleri parayı alamayınca otomobili kundaklattıkları öne sürüldü. Şüphelilerin oto galeri ve inşaat işiyle uğraştıkları da belirtildi.

Zonguldak'a getirilen şüphelilerin polisteki işlemleri tamamlandı. Yapının elebaşısı Ersin Y., otomobili yakan Sabri İ.B., E.Y., B.Ö., Y.B. ve Hami S.B. polisin güvenlik tedbirleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Hami S.B.'nin babası, adliyeye sevk edilen şüphelilerden birine 'Hami'yi kurtar' diye bağırdı. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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