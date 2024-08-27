Zonguldak'ta Otomobil Kundaklama Olayında 4 Kişi Tutuklandı

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Zonguldak'ta bir apartmanın otoparkında bulunan otomobili kundaklanmasında ve yanındaki 2 aracın ve apartmanın bir kısmının yanmasında şüpheli olarak İstanbul'da yakalanıp adliyeye sevk edilen 6 kişi mahkemeye çıktı. Tefecilik, kundaklama suçlarından eylem ve fikir birliği içinde hareket ettiği iddia edilen şüphelilerden Ersin Yiğit, Burak öncel, Sabri İmdat Binici, Hami Sezgin Bilgin mahkeme tarafından tutuklandı. E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Y.P., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.