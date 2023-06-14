Zonguldak'ta Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Zonguldak-Kilimli karayolu Arslankayası Tüneli mevkisinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil takla attı ve bir kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobilin tünel çıkışı takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Kilimli karayolu Arslankayası Tüneli mevkisinde meydana geldi. B.K. idaresindeki 67 ZA 101 plakalı otomobil, Zonguldak'a seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atıp ters durdu.

Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken araçta yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK