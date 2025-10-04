Haberler

Zonguldak'ta Otomobil Kazası: 1'i Çocuk 2 Yaralı
Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana gelen kazada, otomobil ters döndü. Araçta bulunan 1'i çocuk olmak üzere 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta kaza yapan otomobildeki 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kapuz Caddesi'nde kent merkezi istikametine giden K.Ç.K'nın (34) kullandığı 16 LMF 70 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Ters dönen araçta bulunan sürücü ile çocuğu E.A.K. (5) yaralandı.

Vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hemzemin geçide düşmekten son anda kurtulan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
