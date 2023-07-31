Zonguldak'ta Otomobil Kanala Uçtu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan kanala uçtu. Kazada sürücüye olay yerinde ayakta tedavi uygulandı ve araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kanala uçtu.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Gökçeler köyünde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 09 PV 120 plakalı Opel marka araç, Filyos-Gökçeler yolunda seyir halindeyken bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yol kenarında bulunan kanala uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servis ve jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri sürücüye olay yerinde ayakta tedavi uygularken, kanala uçan araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK