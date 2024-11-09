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Zonguldak'ta Otomobil Kamyonla Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Otomobil Kamyonla Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Yaşar Aykıç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Yaşar Aykıç (60), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Alaplı-Gümeli yolunun İsafakılı köyü mevkisinde meydana geldi. Gümeli'den Alaplı istikametine seyir halinde Ş.T. idaresindeki 54 ADY 968 plakalı kamyon ile Yaşar Aykıç'ın sürdüğü 67 AAY 531 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Aykıç, ağır yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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