Zonguldak'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre çarşı istikametine seyir halinde olan İ.O. idaresindeki motosiklet ile yine aynı istikamette ilerleyen M.T.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken olay yerine kazayı gören vatandaşlar tarafından sağlık ve polis ekibi istendi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK