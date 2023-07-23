Zonguldak'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Kepez Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Zonguldak istikametine seyir halinde olan T.A.'nın kullandığı 67 ABB 269 plakalı motosiklet, tali yoldan dağ evleri istikametine geçmek isteyen B.A.'nın kullandığı 67 AAU 019 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan E.B. yaklaşık 10 metre savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar olayın yaşandığı yere gelerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda başka bir kazaya yaşanmaması için önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı yolcuya müdahalede bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Trafik, araçların çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılması ve yolda yapılan temizliğin ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK