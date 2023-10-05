Zonguldak'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yaşandı. Bir yakınına misafirliğe giden Ahmet U. (63) idaresindeki GE ZA 6260 plakalı Kia marka otomobil karşı yola dönüş yapmak istediği sırada, 19 yaşındaki Umutcan Kösecik'in idaresindeki 67 AAN 095 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Umutcan Kösecik ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç sürücü yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ahmet U. ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK