Zonguldak'ta otomobil ile motosiklet çarpışması: 2 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kepez Mahallesi Devrek Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, ilçe merkezine seyir halinde olan K.T.'nin kullandığı 67 ADL 812 plakalı motosiklet önündeki aracı sollamak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu S.D. idaresindeki 67 AAT 549 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü K.T. ve motosikletle yolcu olarak bulunan M.K. yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK